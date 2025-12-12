A falta de energia na Grande São Paulo pode ter gerado um prejuízo de até R$ 77,5 milhões para o comércioTV Tem/Reprodução
Associação Comercial de São Paulo prevê prejuízo de 77,5 milhões na economia após vendaval
Mais de 750 mil imóveis continuam sem energia elétrica, segundo a Enel
Setor cultural emprega 5,9 milhões no Brasil, aponta IBGE
Maior valor da série iniciada em 2014
Shoppings devem movimentar R$ 6,2 bilhões em vendas de Natal, aponta Abrasce
Expectativa é de que o ticket médio seja de R$ 221,08
Portos brasileiros vão bater recorde de movimento mesmo com tarifaço, diz ministro
Segundo Costa Filho, ano deve fechar com mais de 1,3 bilhão de toneladas
Todas as cinco atividades de serviços registraram alta em outubro, mostra IBGE
Houve aumento de 1% em transportes
Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás
Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 4,4 milhões de famílias este mês
