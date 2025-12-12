A falta de energia na Grande São Paulo pode ter gerado um prejuízo de até R$ 77,5 milhões para o comércio - TV Tem/Reprodução

A falta de energia na Grande São Paulo pode ter gerado um prejuízo de até R$ 77,5 milhões para o comércioTV Tem/Reprodução

Publicado 12/12/2025 12:24

falta de energia na Grande São Paulo pode ter gerado um prejuízo de até R$ 77,5 milhões para o comércio, estima o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP). A projeção é baseada no volume movimentado diariamente na cidade de SP e entorno.

Desde a última quarta-feira, 10, fortes ventos associados a um ciclone extratropical atingiram a capital e municípios da Região Metropolitana. A falta de energia afetou diretamente mais de 2,2 milhões de pessoas, segundo a ACSP.

Para o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, da ACSP, os prejuízos são difíceis de medir, uma vez que os efeitos do ciclone não foram homogêneos na capital e várias regiões ainda não tiveram a energia totalmente estabelecida. "O impacto ocorre principalmente pela redução das compras imediatas e das aquisições por impulso", afirma.

De acordo com a última atualização da Enel, 754 mil imóveis ainda estão sem eletricidade.