O setor de serviços de transportes teve alta de 1% em outubro se comparado a setembro
Todas as cinco atividades de serviços registraram alta em outubro, mostra IBGE
Houve aumento de 1% em transportes
Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás
Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 4,4 milhões de famílias este mês
Programa da Petrobras oferece 480 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional no Rio
Iniciativa prevê a concessão de bolsa-auxílio de R$ 660 mensais
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3
Com adicionais, valor médio está em R$ 691,37
Preço do GNV aumentou na Região Sudeste em novembro, aponta IPTL
Combustível custou, em média, R$ 4,62 nos quatro estados
Aposentados e pensionistas do RJ já receberam mais de R$ 197,1 milhões por descontos não autorizados
Devolução dos valores no Estado chegou a 282,5 mil pessoas
