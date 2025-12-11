No ano, dólar acumula queda de 12,56%Foto:Reprodução/Internet
Dólar cai para R$ 5,40 com reunião do Copom e mercado externo
Bolsa sobe 0,07% e supera os 159 mil pontos
Pré-Vestibular Cecierj abre mais de 13 mil vagas para curso extensivo
Aulas acontecerão nos formatos presencial e on-line
Ministério da Gestão convoca mais de 650 aprovados no CNU 1
Nomeados devem encaminhar a documentação obrigatória para a posse pelo Portal do Servidor
Ministério anuncia plano de expansão de Terminal de Contêineres do Porto do Rio
Investimentos vão ampliar a capacidade operacional, modernizar a infraestrutura e reforçar a competitividade
Apagão já fez comércio e serviços perderem R$ 1,54 bilhão em São Paulo
FecomercioSP aponta que os impactos negativos da falta de energia elétrica devem ser ainda maiores
BNDES aprovou R$ 16,18 bi em crédito a empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos EUA
Foram realizadas 1.131 operações, sendo 810 delas com micro, pequenas e médias empresas
