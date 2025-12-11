Investimento aumentará a eficiência do terminal de contêineres do Porto do Rio - Divulgação

Investimento aumentará a eficiência do terminal de contêineres do Porto do RioDivulgação

Publicado 11/12/2025 16:00

O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, anuncia nesta sexta-feira, 12, no Porto do Rio de Janeiro, a autorização emergencial e a aprovação preliminar do plano de investimentos da ICTSI Rio Brasil Terminal, operadora internacional de terminais portuários responsável pelo terminal de contêineres do porto. Estão previstos investimentos de R$ 948 milhões.

A medida autoriza o início imediato de obras essenciais para garantir a continuidade, a segurança e a eficiência das operações. O plano prevê ampliação e unificação de pátios, acréscimo de quase 18 mil m² de área operacional, modernização da rede elétrica, implantação de novo gate com seis balanças, além da aquisição de equipamentos de grande porte, como guindastes, ERTGs (guindastes sobre pneus), straddle carriers e pórticos ferroviários.

Com as obras, a capacidade atual do terminal, de cerca de 440 mil TEU por ano (unidade padrão de contêiner de 20 pés), será ampliada para aproximadamente 750 mil TEU até 2029, podendo chegar a 1,2 milhão de TEU ao final de todas as fases do projeto. O terminal também será preparado para operar com navios da classe ULCV (Ultra Large Container Vessels), com capacidade de até 24 mil contêineres.

