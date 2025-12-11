A adesão ao acordo para ressarcimento pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS - INSS/Divulgação

Publicado 11/12/2025 21:28

Mais de R$ 197,18 milhões já foram devolvidos pelo governo federal a aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro devido aos descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS. Com isso, 282.564 pessoas no Estado já receberam os valores a que tinham direito.



Nesta semana, o governo atingiu a marca de R$ 2,74 bilhões pagos no acordo de ressarcimento a quatro milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial.



Prazo

O prazo para aderir ao acordo segue aberto. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Podem aderir ao acordo de ressarcimento:



- Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.



- Quem recebeu resposta irregular da entidade, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos.



- Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.



- Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores (nesse caso, é preciso desistir da ação para aderir ao acordo).



Como funciona



- Contestar o desconto indevido: é o primeiro passo. Pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou nas agências dos Correios até 14 de fevereiro de 2026.



- Aguardar a resposta da entidade: prazo de até 15 dias úteis.



- Sem resposta da entidade?: o sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo.



- Recebeu resposta irregular?: nesta nova etapa, o INSS também está liberando a adesão para beneficiários que receberam respostas irregulares das entidades, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio.



- Adesão ao acordo: pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.



No aplicativo Meu INSS:



- Acesse com CPF e senha;



- Vá em “Consultar Pedidos” “Cumprir Exigência”;



- Role até o último comentário, selecione “Sim” em “Aceito receber” e envie.



Importante: não é possível aderir ao acordo pela Central 135.



A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de fevereiro de 2026. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.



Cuidado com golpes



O INSS alerta que não envia links, SMS ou mensagens com pedido de dados, não cobra taxas nem solicita intermediários. Toda a comunicação é feita pelos canais oficiais: aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/inss, pela Central 135 e pelas agências dos Correios.