Comércio de São Paulo já perdeu mais de R$ 1 bilhão com o apagãoFoto: Reprodução
Apagão já fez comércio e serviços perderem R$ 1,54 bilhão em São Paulo
FecomercioSP aponta que os impactos negativos da falta de energia elétrica devem ser ainda maiores
BNDES aprovou R$ 16,18 bi em crédito a empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos EUA
Foram realizadas 1.131 operações, sendo 810 delas com micro, pequenas e médias empresas
Dutra é a rodovia brasileira com a gasolina mais barata, aponta IPTL
A Fernão Dias registra os menores preços para o diesel
Governo publica edital para venda assistida do aeroporto do Galeão
Proposta prevê que o leilão seja em março de 2026, com lance mínimo de R$ 932 milhões
Banco vai leiloar 48 imóveis com lances a partir de R$ 30 mil no estado do Rio
Entre os destaques, está um apartamento em Madureira de 51 m²
Motta defende arcabouço fiscal como modelo mais 'flexível' e 'racional' para o País
Presidente da Câmara afirma que novo regime substituiu teto de gastos 'inviável'
