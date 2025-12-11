Publicado 11/12/2025 11:52

O jackpot da Powerball vem acumulando depois que nenhum bilhete acertou os seis números sorteados na noite de quarta-feira – 10, 16, 29, 33, 69, 22.

Brasileiros podem participar do sorteio de sábado, 13 de dezembro Divulgação



Graças à TheLotter , o serviço líder mundial de compra de bilhetes de loteria on-line, todos os brasileiros podem participar da Powerball do sorteio de sábado, 13 de dezembro, sem sair da casa! A Powerball sorteará um prêmio extraordinário de US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,4 bilhões.

Ninguém sabe até onde esse jackpot vai chegar - mas ele pode ser seu ainda hoje!

Não perca o sorteio de sábado - garanta já o seu bilhete!

Há pouco tempo, um jogador uruguaio chamado Jorge ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Powerball usando o serviço Divulgação

Qual é a melhor parte de jogar Powerball online na TheLotter?

Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo atrás, um jogador uruguaio chamado Jorge ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Powerball usando o serviço. Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.



Jogue agora! Divulgação

Como jogar na Powerball online através da TheLotter



Para entrar na folia, basta acessar a página da Powerball na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação.



Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos procederá à aquisição do bilhete oficial da Powerball em seu nome, enviando-lhe uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal. Ao jogar online com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix.

A Powerball sorteará um prêmio extraordinário de US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,4 bilhões Divulgação



O que acontecerá se você ganhar

O que acontecerá se você ganhar

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.



Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Jackpot bilionário da Powerball: garanta já o seu bilhete!



Ninguém sabe até onde esse jackpot vai chegar - mas ele pode ser seu ainda hoje! Com a sorte ao seu lado, um único bilhete pode mudar completamente o rumo da sua vida.





Powerball sorteia neste sábado um prêmio bilionário que já entrou para a história - e você pode participar sem sair de casa.



Garanta já o seu bilhete on-line na TheLotter e entre na disputa pelo próximo grande prêmio!

A Powerball sorteará um prêmio extraordinário de US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,4 bilhões Divulgação

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/