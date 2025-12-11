Na comparação com outubro de 2024, o comércio brasileiro avançou 1,1% - Arquivo/Agência Brasil

Na comparação com outubro de 2024, o comércio brasileiro avançou 1,1%Arquivo/Agência Brasil

Publicado 11/12/2025 11:42 | Atualizado 11/12/2025 11:50

As vendas no comércio cresceram 0,5% em outubro, na comparação com setembro. O resultado é a maior alta entre meses seguidos desde março de 2025, quando tinha crescido 0,7%.



Na comparação com outubro de 2024, o comércio brasileiro avançou 1,1%. No acumulado de 12 meses, o setor cresceu 1,7%, menor patamar desde dezembro de 2024, quando chegou a 4,1% de expansão.



Os dados fazem da parte Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Veja o comportamento das vendas nos últimos meses:



- Março: 0,7%

- Abril: -0,3%

- Maio: -0,4%

- Junho: -0,1%

- Julho: -0,2%

- Agosto: 0,1%

- Setembro: -0,2%

- Outubro: 0,5%



Com os dados de outubro, o comércio está 0,5% abaixo do maior nível já registrado, em março de 2025. A série histórica do IBGE começa em 2000. O setor figura 9,6% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).



Sete das oito atividades com alta

Na passagem de setembro para outubro, sete das oito atividades pesquisadas apresentaram avanço:



- equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: 3,2%

- combustíveis e lubrificantes: 1,4%

- móveis e eletrodomésticos: 1,0%

- livros, jornais, revistas e papelaria: 0,6%

- outros artigos de uso pessoal e doméstico: 0,4%

- artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: 0,3%

- hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,1%

- tecidos, vestuário e calçados: -0,3%

De acordo com o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a venda de computadores, celulares e eletrodomésticos foram importante motor das vendas no mês.



"As empresas aproveitaram a depreciação [desvalorização] do dólar e performaram melhor, também por conta de promoções", cita. A queda do dólar ante o real faz com que produtos importados fiquem mais em conta no país.



Junção de fatores

O analista acrescenta que houve "coincidências de fatores" para estimular o consumo. "Dentre eles, a inflação cedeu", cita Santos, ao lembrar que houve deflação, com queda de preço na alimentação no domicílio, móveis e eletrodomésticos.



Outros fatores foram o mercado de trabalho aquecido e o crédito à pessoa física, que cresceu 2,1% em outubro.



Santos destaca que o crédito à pessoa física não tem sentido tanto o impacto da taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, que tende a refletir no encarecimento em toda a cadeia de crédito.



A Selic está mantida neste nível como uma estratégia do Banco Central para conter a inflação, que chegou a ficar 13 meses acima da meta do governo.



No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado de veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo, o indicador avançou 1,1% de setembro para outubro e apresenta estabilidade (0%) no acumulado de 12 meses.



De acordo com o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o desempenho do varejo ampliado em outubro “foi bastante influenciado por veículos, motos, partes e peças, e pela atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”.