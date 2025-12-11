Safra de 2025 alcançará um recorde de 345,9 milhões de toneladasWenderson Araujo/Agência Brasil
Safra 2026 alcançará 335,7 milhões de toneladas, aponta IBGE
Número é 3,0% menor que a de 2025
Preço do GNV aumentou na Região Sudeste em novembro, aponta IPTL
Combustível custou, em média, R$ 4,62 nos quatro estados
Aposentados e pensionistas do RJ já receberam mais de R$ 197,1 milhões por descontos não autorizados
Devolução dos valores no Estado chegou a 282,5 mil pessoas
Dólar cai para R$ 5,40 com reunião do Copom e mercado externo
Bolsa sobe 0,07% e supera os 159 mil pontos
Pré-Vestibular Cecierj abre mais de 13 mil vagas para curso extensivo
Aulas acontecerão nos formatos presencial e on-line
Ministério da Gestão convoca mais de 650 aprovados no CNU 1
Nomeados devem encaminhar a documentação obrigatória para a posse pelo Portal do Servidor
Ministério anuncia plano de expansão de Terminal de Contêineres do Porto do Rio
Investimentos vão ampliar a capacidade operacional, modernizar a infraestrutura e reforçar a competitividade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.