Safra de 2025 alcançará um recorde de 345,9 milhões de toneladas - Wenderson Araujo/Agência Brasil

Publicado 11/12/2025 11:25

A safra agrícola de 2026 deve totalizar 335,7 milhões de toneladas, uma queda de 3,0% em relação a 2025. O resultado equivale a 10,2 milhões de toneladas a menos. Os dados são do segundo Prognóstico da Safra Agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao primeiro prognóstico, a safra de 2026 será 0,9% maior, 2,9 milhões de toneladas a mais. Já a safra de 2025 alcançará um recorde de 345,9 milhões de toneladas, 53,2 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 18,2%, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de novembro.

Em relação ao levantamento de outubro, houve um aumento de 0,1% na estimativa, o equivalente a 313,7 mil toneladas a mais.