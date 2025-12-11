Preço médio do GNV no Rio de Janeiro foi de R$ 4,54 - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 21:37

O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que, em novembro, o preço médio do GNV (Gás Natural Veicular) apresentou alta de 0,43% na região Sudeste, na comparação com outubro, sendo comercializado a R$ 4,62/m³.

O aumento regional foi puxado pelos estados de São Paulo e do Espírito Santo, que registraram alta para o GNV, de 0,64% e 0,23%, com preços médios de R$ 4,72 e R$ 4,29, respectivamente. Mesmo com a alta, o ES segue com a média mais barata da região.

Minas Gerais apresentou queda de 3,58% no período para o GNV. O estado, porém, ainda teve a média mais cara entre os estados da região em novembro, de R$ 5,11. O GNV também ficou mais em conta no Rio de Janeiro, onde custou, em média, R$ 4,54, o que representa uma queda de 0,22% na comparação com outubro.

"O Sudeste registrou uma leve alta no preço médio do GNV em novembro, movimento impulsionado pelos aumentos observados em São Paulo e no Espírito Santo. Esses reajustes refletem a dinâmica local de contratos e abastecimento, que pode variar entre distribuidoras e regiões metropolitanas. Já Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentaram recuos no período, mas Minas segue com a média mais alta da região, enquanto o Espírito Santo permanece com o menor preço. Esse contraste mostra como fatores estruturais, como logística, composição tributária e acordos estaduais continuam influenciando o comportamento do GNV no Sudeste", aponta Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.