Embora tenha nascido na Califórnia, o novo CEO foi criado no BrasilDivulgação / Coca-Cola

Publicado 11/12/2025 10:44

A Coca-Cola divulgou nesta quarta-feira, 10, que seu Diretor de Operações, o brasileiro Henrique Braun, se tornará o próximo CEO global da empresa a partir de 31 de março de 2026. James Quincey, atual chairman e CEO da gigante de bebidas, passará a ocupar o cargo de chairman executivo.

Henrique Braun tem 57 anos e trabalha na Coca-Cola há três décadas. Antes de assumir o papel de Diretor de Operações no início deste ano, ele liderou operações no Brasil, América Latina, China e Coreia do Sul. Ele ocupou ainda cargos supervisionando a cadeia de suprimentos da Coca-Cola, desenvolvimento de novos negócios, marketing, inovação, gestão geral e operações de engarrafamento.

Embora tenha nascido na Califórnia, o novo CEO foi criado no Brasil. Ele possui um bacharelado em engenharia agrícola pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), um mestrado em ciências pela Michigan State University e um MBA pela Georgia State University.

David Weinberg, principal diretor independente da Coca-Cola, chamou Quincey, de 60 anos, que deixará o cargo de CEO, de "líder transformador" que continuará atuando ativamente nos negócios.

Durante os nove anos de Quincey como CEO, a Coca-Cola adicionou mais de 10 marcas bilionárias ao seu portfólio, incluindo BodyArmor e Fairlife. Ele também introduziu a Coca-Cola no mercado de bebidas alcoólicas com o lançamento do Topo Chico Hard Seltzer, que começou a ser vendido em 2021.

Em 2020, Quincey liderou também uma reestruturação que reduziu as marcas da Coca pela metade e demitiu milhares de funcionários Na ocasião, ele disse que a multinacional queria simplificar sua estrutura e focar seus investimentos em produtos de rápido crescimento, como seus sucos Simply e Minute Maid.

No momento em que Quincey deixa o cargo de CEO, a Coca-Cola enfrenta vários desafios, incluindo a demanda morna por seus produtos nos Estados Unidos e na Europa, além do aumento do escrutínio dos clientes sobre seus ingredientes.

Neste verão, após um incentivo do presidente americano, Donald Trump, a empresa declarou que lançaria uma versão de seu refrigerante tradicional com açúcar de cana-de-açúcar em vez de xarope de milho rico em frutose.

O diretor independente David Weinberg disse que o conselho está confiante de que Henrique Braun construirá sobre os pontos fortes da empresa como novo CEO e buscará oportunidades de crescimento globalmente.