Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão - Divulgação

Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilãoDivulgação

Publicado 11/12/2025 13:22 | Atualizado 11/12/2025 13:23





A instituição financeira disponibiliza condições de pagamento à vista (parcela única) ou financiamento imobiliário em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor de compra — válido apenas para imóveis residenciais ou comerciais acima de R$ 90 mil. No caso de terrenos, o pagamento deve ser exclusivamente à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão. Rio - O último leilão do Banco Santander do ano, realizado em parceria com a Biasi Leilões, marcado para a próxima segunda-feira (15), vai reunir cerca de 48 imóveis, distribuídos entre as cidades do estado do Rio de Janeiro. O portfólio diversificado oferece alternativas atrativas tanto para moradia quanto para investimentos e expansão patrimonial. O evento será totalmente on-line A instituição financeira disponibiliza condições de pagamento à vista (parcela única) ou financiamento imobiliário em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor de compra — válido apenas para imóveis residenciais ou comerciais acima de R$ 90 mil. No caso de terrenos, o pagamento deve ser exclusivamente à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.

Os imóveis estão localizados nas seguintes cidades: Barra do Piraí (1), Barra Mansa (1), Cachoeiras de Macacu (1), Campos dos Goytacazes (3), Iguaba Grande (1), Itaboraí(3), Maricá (6), Nilópolis (1), Niterói (3), Nova Friburgo (1), Nova Iguaçu (2), Rio das Ostras (2), Rio de Janeiro (13), São Gonçalo (4), São João do Meriti (2), Tanguá (1) e Teresópolis (3).



Entre os destaques, está um apartamento em Madureira, no RJ, de 51 m², com lance mínimo de R$ 30.492,00. Outro imóvel com lance de maior valor, está uma casa no Matadouro em Barra Do Piraí/RJ, de 720 m², avaliada em R$ 950 mil.