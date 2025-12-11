Na Rodovia Presidente Dutra, preço médio da gasolina é de R$ 6,11 - Rovena Rosa/Agência Brasil

Na Rodovia Presidente Dutra, preço médio da gasolina é de R$ 6,11Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 11/12/2025 14:31

De acordo com o mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o cenário de economia para os motoristas que transitaram pelas principais rodovias do Brasil — Régis Bittencourt, Presidente Dutra, BR-101 e Fernão Dias — apresentou novas configurações em novembro. A Fernão Dias fechou o mês como a mais vantajosa para veículos a diesel, registrando os menores preços do País para ambos os tipos: R$ 5,87 para o comum, após alta de 0,84% em relação a outubro, e R$ 6,03 para o S-10 (estável). Para os veículos leves, a Presidente Dutra foi a melhor opção para abastecer com gasolina, com preço médio de R$ 6,11 (-0,33%). Já o etanol mais em conta, com média de R$ 4,47, foi comercializado na rodovia Régis Bittencourt (-1,34%).

Já a BR-101 seguiu, em novembro, apresentando os maiores preços médios para todos os combustíveis. Na rodovia, o diesel comum foi encontrado em média por R$ 6,17 e o S-10 por R$ 6,25, ambos estáveis em relação a outubro. A gasolina caiu 0,47%, sendo comercializada a R$ 6,39, e o etanol foi vendido a R$ 4,84, com um recuo de 1,22%.

“O comportamento dos preços nas rodovias em novembro evidencia como cada uma responde de maneira própria à sua dinâmica de abastecimento. Enquanto algumas vias mostram maior capacidade de repasse e ajuste rápido, caso de rotas com concentração de postos e alta circulação de cargas, outras mantêm valores mais pressionados por fatores estruturais, como logística mais complexa e menor competição. Esse contraste explica por que, no mesmo período, observamos reduções relevantes em determinados combustíveis e estabilidade ou valores mais altos em outros trechos”, analisa Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.