Estado de São Paulo concentrou maior fatia de aprovações, com R$ 4,7 bilhõesMarcello Casal Jr / Agência Brasil
BNDES aprovou R$ 16,18 bi em crédito a empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos EUA
Foram realizadas 1.131 operações, sendo 810 delas com micro, pequenas e médias empresas
Dutra é a rodovia brasileira com a gasolina mais barata, aponta IPTL
A Fernão Dias registra os menores preços para o diesel
Governo publica edital para venda assistida do aeroporto do Galeão
Proposta prevê que o leilão seja em março de 2026, com lance mínimo de R$ 932 milhões
Banco vai leiloar 48 imóveis com lances a partir de R$ 30 mil no estado do Rio
Entre os destaques, está um apartamento em Madureira de 51 m²
Motta defende arcabouço fiscal como modelo mais 'flexível' e 'racional' para o País
Presidente da Câmara afirma que novo regime substituiu teto de gastos 'inviável'
Corrida contra o tempo: Powerball chega a 1 bilhão de dólares e pode sair neste sábado!
Com o prêmio batendo recordes e o sorteio se aproximando, milhões correm para garantir sua chance antes que o bilhão encontre um vencedor
