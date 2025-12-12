Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminReprodução / Youtube
Alckmin: 'País tem cenário de copo meio cheio, inflação em queda, e meio vazio, juros altíssimos'
Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento afirmou que o momento atual 'não é um céu de brigadeiro'
Lula destaca números da economia e diz que ricos vão compensar isenção do IR
Segundo o presidente, o momento brasileiro é especial devido à diminuição da extrema pobreza e do desemprego, além do crescimento dos empregos formais
Associação Comercial de São Paulo prevê prejuízo de 77,5 milhões na economia após vendaval
Mais de 750 mil imóveis continuam sem energia elétrica, segundo a Enel
Setor cultural emprega 5,9 milhões no Brasil, aponta IBGE
Maior valor da série iniciada em 2014
Shoppings devem movimentar R$ 6,2 bilhões em vendas de Natal, aponta Abrasce
Expectativa é de que o ticket médio seja de R$ 221,08
Portos brasileiros vão bater recorde de movimento mesmo com tarifaço, diz ministro
Segundo Costa Filho, ano deve fechar com mais de 1,3 bilhão de toneladas
