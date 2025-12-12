Renegociação de contas em atraso pode ser feita pelo site da EnelDivulgação / Enel
Além das lojas físicas, as negociações também podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da Enel, como o site, aplicativo Enel Rio, disponível para iOS e nas lojas do Google Play, pelo WhatsApp (21) 99601-9608 ou pela Central de Relacionamento 0800 28 00 120.
O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente agora no período em que as festas de fim de ano se aproximam. “Com essa campanha, queremos oferecer aos nossos clientes a oportunidade de regularizar suas contas. Muitos clientes recebem o 13º salário neste período do ano e acreditamos que é uma oportunidade para quitar as dívidas e começar o novo ano com uma nova perspectiva”, afirma Ana Teresa Raposo, responsável pela área de Mercado da Enel Distribuição Rio.
Para participar, o cliente precisa ter pelo menos uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. Além da conta de energia, o consumidor deverá apresentar sua documentação nos canais de atendimento. Quem já possui parcelamento vigente não pode participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro.
As condições de negociação variam de acordo com a situação de cada cliente e que a cobrança de encargos (IPCA + juros) e juros de parcelamento é aplicada aos débitos. Os valores serão incorporados dentro das próprias contas mensais de energia dos consumidores.
Tarifa social
A Enel oferece condições de parcelamento especiais para os consumidores da Tarifa Social, que podem incluir parcelamento em até 36 vezes sem juros e isenção de encargos, conforme o caso. Para negociar, é preciso ser o titular da conta e ter débitos vencidos há pelo menos 61 dias.
