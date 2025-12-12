Sede da Prev-Rio fica no bairro da Cidade NovaDivulgação
Previ-Rio define regras do recadastramento de aposentados e pensionistas para 2026
Atualização anual deverá ser feita no mês de aniversário, presencialmente no Santander ou pelo Gov.br; menores e curatelados precisam ir ao banco
Previ-Rio define regras do recadastramento de aposentados e pensionistas para 2026
Atualização anual deverá ser feita no mês de aniversário, presencialmente no Santander ou pelo Gov.br; menores e curatelados precisam ir ao banco
Lula pediu para Trump suspender a tarifa extra de 40% enquanto negociam
Taxação de 0% a 10% atinge 51% das exportações brasileiras para os EUA
Rede de salões de beleza oferece 42 vagas de emprego
As oportunidades são para unidades nas regiões Serrana, dos Lagos e Metropolitana
Enel oferece condições especiais para renegociação de dívidas
Para clientes que possuem a tarifa social, o parcelamento pode ser de até 36 vezes
Iguá abre processo seletivo com 16 vagas de emprego no Rio e em Miguel Pereira
Há oportunidades para diferentes níveis de formação, com posições afirmativas para pessoas com deficiência
Alckmin: 'País tem cenário de copo meio cheio, inflação em queda, e meio vazio, juros altíssimos'
Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento afirmou que o momento atual 'não é um céu de brigadeiro'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.