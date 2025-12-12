Sede da Prev-Rio fica no bairro da Cidade Nova - Divulgação

Sede da Prev-Rio fica no bairro da Cidade NovaDivulgação

Publicado 12/12/2025 16:36

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) divulgou as regras para o recadastramento de 2026 de aposentados e pensionistas do Fundo Especial de Previdência do Município (Funprevi), responsável pelo pagamento dos benefícios. A atualização deverá ser feita no mês de aniversário do segurado e é obrigatória para a manutenção da aposentadoria ou pensão.

De acordo com o órgão, o procedimento poderá ser realizado presencialmente, em qualquer agência do Banco Santander, ou de forma online, pelo Portal Gov.br, com reconhecimento facial. No entanto, a modalidade digital não estará disponível para pensionistas menores de idade e curatelados, que deverão comparecer presencialmente.

A norma também estabelece orientações para segurados impossibilitados de se locomover, assinar documentos ou acessar o Gov.br, além de quem estiver no exterior durante o período de recadastramento. Nessas situações, será permitido o envio dos documentos pelos Correios, seguindo instruções específicas do Previ-Rio.

Para o atendimento presencial, é obrigatório apresentar documento de identidade e CPF do segurado e, quando houver, de seu representante legal. Casos que exigem laudo médico devem respeitar prazos de validade e critérios definidos pelo Instituto.

O Previ-Rio reforça que o recadastramento não pode ser realizado por procurador. Quem não fizer a atualização dentro do prazo terá o pagamento suspenso, com restabelecimento após a regularização, na folha seguinte.

Documentos referentes a casos especiais devem ser encaminhados à Gerência de Atendimento do Previ-Rio, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, térreo do prédio anexo.