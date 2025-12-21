Sondagem do IFec RJ aponta preferência dos consumidores por lojas físicas - Reginaldo Pimenta

Publicado 21/12/2025 05:00

Celebrar o espírito do Natal é uma oportunidade para expressar afeto e reconhecimento pelos entes queridos. E a tradição da troca de presentes faz parte do dessa simbologia. No entanto, a prática moderna muitas vezes se choca com a questão dos preços elevados. Para auxiliar na pesquisa pelo preço mais barato nas tradicionais compras de fim do ano, O DIA pesquisou promoções do e-commerce e das redes varejistas.

Segundo uma pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o preço médio dos presentes por pessoa deverá ser entre R$ 170 e R$ 240, conforme apontam 65% dos lojistas entrevistados. A preferência de pagamento dos clientes é o cartão de crédito, tendo na sequência o cartão de débito, o Pix, dinheiro a prazo.

Na maior data comemorativa para o comércio, responsável por cerca de um terço do faturamento anual do setor, os lojistas estimam um aumento de 5% nas vendas. O levantamento aponta que para 60% boa parte das vendas se concentrarão nos dias que antecedem ao Natal, reforçando a ideia de que muitos consumidores deixam para realizar compras em um período muito próximo de 24 de dezembro.

"É um número animador porque, apesar da inflação, juros elevados e alto endividamento das famílias, a dinâmica do mercado de trabalho, o crescimento da renda e a sazonalidade da demanda criam um cenário de otimismo", avalia Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.

Segundo a pesquisa, para estimular os consumidores, os comerciantes estão fazendo diversas ações, como descontos nas compras à vista, criação de kits promocionais, mudanças de layout na loja, decoração das vitrines, estoque variado com novas mercadorias, uso da inteligência artifical (IA) para a definição de estratégias que possam chamar atenção do público, entre outras iniciativas.

Para 85% dos entrevistados, os presentes mais vendidos no Natal serão roupas, calçados, brinquedos, bolsas e acessórios, celulares, perfumaria/beleza e bijuterias. A pesquisa ouviu 250 lojistas da capital fluminense.

De acordo com o estudo "Intenção de Compras para o Natal 2025", realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, a data deve levar 124,3 milhões de brasileiros às compras e movimentar cerca de R$ 84,9 bilhões na economia.

De acordo com a sondagem do CNDL, as principais formas de pagamento nas compras devem ser Pix (54%), cartão de crédito parcelado (39%), cartão de débito (28%) e dinheiro (23%). Entre os consumidores que pretendem parcelar, o número médio será de 4,8 parcelas, o que significa que a última prestação será paga entre abril e maio de 2026.

O levantamento também revela que oito em cada dez consumidores (82%) pretendem pesquisar preços antes de comprar os presentes, principalmente pela internet (87%) — ainda que 75% declarem preferência pelas lojas físicas como canal de compra neste Natal.

Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 921 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro, mostra que 62,1% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Natal — índice superior ao do ano passado, quando 61% tinham essa intenção.



Os itens de vestuário, calçados e acessórios (54,9%) são os preferidos de quem vai presentear, seguidos de brinquedos (26%), lembrancinhas (23,9%), artigos de perfumaria (6,8%) e eletrônicos (4,4%).



O gasto médio de cada consumidor ficou um pouco menor que no ano passado. Em 2025, ele será de R$ 293, enquanto em 2024 foi de R$ 312. A movimentação financeira na economia está estimada em R$ 613 milhões. No ano passado, ficou em R$ 703 milhões. Uma das causas para a queda pode ser o aumento da movimentação financeira na Black Friday de 2024 para 2025, quando os consumidores disseram que comprariam presentes para o Natal.



De acordo com 52,7% dos ouvidos, as compras devem ser feitas em lojas físicas; já 24,4% optarão por lojas virtuais/on-line, e 20,4% em ambas.

Nos mercadões populares como o Saara, no Centro, e Madureira, na Zona Norte carioca, a movimentação dos consumidores para as compras de Natal é grande. O Mercadão de Madureira, que funciona de segunda-feira a sábado, de 9h às 17h, e aos domingos, de 9h às 13h, tem recebido um grande número de compradores em busca de preços baixos e variedade de produtos. Já o Saara, fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 17h, e aos sábados. de 7h40 às 14h.

Veja dicas de presentes e descontos

Entre os itens preferidos para presentear, roupas são o destaque. Por possuírem diversos modelos e valores, elas estão entre as opções mais buscadas. A Amazon oferece vestuário para todas as idades e com preços abaixo de R$ 50.

A empresa está com uma série de descontos em diferentes categorias do site, como no setor de casa e decoração, cozinha e gastronomia, eletrônicos e tecnologia, bebidas alcoólicas, moda, esportes, beleza em livros, com descontos de até 60%. Os clientes podem pagar as compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil), cartões pré-pagos, Pix e boleto bancário ou usar Pontos Livelo.

A Amazon está com está com uma série de descontos em diferentes categorias do site. Setores de Brinquedos & Jogos e Esportes & Aventura oferecem descontos podem chegar a 20%. Já em Alimentos & bebidas, Beleza & Moda e Automotivos, os preços são até 25% menores. Os eletrônicos também estão com descontos de 20%.

Membros Amazon Prime contam com benefícios exclusivos, como frete grátis, além da possibilidade de parcelamento em até 21x sem juros usando o Cartão Amazon Prime, que não possui anuidade.

Além disso, para quem quer fornecer um toque especial na lembrança, a Amazon oferece a opção de embrulhar para presente e enviar uma mensagem especial para a pessoa. Se você ainda não conhece esse serviço de presente, é muito simples utilizá-lo. Na hora de finalizar sua compra, basta procurar a opção de embalagem para presente na parte inferior da página de checkout, junto com as opções de pagamento e endereço de entrega.

Tele-Rio realiza uma promoção em que os clientes podem encontrar preços com descontos e parcelamento em até 15 vezes sem juros. Entre as opções, os consumidores podem encontrar um colchão de casal molas Pocket Star Black Ortobom de R$ 1.599,90 por R$ 1.199,90 em 12 parcelas sem juros de R$ 99,99.

Para quem procura um presente com pegada tecnológica, os celulares são ótimas escolhas. O smartphone 5g 256gb da Motorola G56 6.7 polegadas cinza baixou de R$ 1.799,90 para R$ 1.499,90 em 15x sem juros de R$ 99,99. A Smart Tv 50 Philco Led Uhd P50EAA, que custava R$ 2.699,90, sai por 2.099,90 em 15x sem juros de R$ 139,99.

A rede tem ainda promoção em outros eletrodomésticos. Uma geladeira Brastemp duas portas BRM44HK Frost Free de 375 litros Evox baixou de R$ 4.399,90 e agora custa R$ 3.499,90, com parcelamento em 15X sem juros de R$ 233,33. A Lavadora automática 15KG Top Load CWN15AB Consul branca de R$ 2.499,90 por R$ 2.199,90 em 15X sem juros de R$ 146,66. Já o fogão 5 bocas com mesa de vidro Electra Plus Itatiaia Bivolt Preto, que custava R$ 1.299,90, sai por R$ 1.199,90 em 12X sem juros de R$ 99,90.

Uma outra dica de presente é usar a criatividade com algo exclusivo. A especialista em pintura artística, Carolina Mattos, aposta em produtos personalizados feitos à mão. Os itens são ótimas opções de presentes corporativos neste período de confraternização de empresas e clientes. Entre as opções estão:

- Guirlanda de madeira de 19 cm com frases temáticas como "O Natal está em você", "Natal da família Silva" e outras. É possível personalizar com até cinco palavras (R$ 79);

- Bolas de Natal vermelha ou dourada de 7 cm personalizadas com até duas palavras (R$ 15);

- Bola de Natal transparente com confeitos personalizada com até duas palavras (R$ 20);

- Pingente de cerâmica personalizado com até duas palavras (R$ 22).

Para os interessados, as encomendas podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp da empresa (21) 97039-4633.

Cacau Show , maior rede de chocolates finos do mundo, preparou uma seleção de presentes acessíveis. As opções custam até R$ 50 e são perfeitas para celebrar as festas, sem abrir mão de qualidade, sabor e boa apresentação.

"Com embalagens inspiradas em elementos lúdicos como balões, cartolas e o emblemático Cacau Móvel, a campanha de Natal transforma o ato de presentear em uma experiência sensorial e afetiva. Cada detalhe, das embalagens às receitas, foi pensado para celebrar o amor, o sabor e a magia que tornam essa época tão especial", observou Lilian Rodrigues, diretora de marketing da Cacau Show.

Entre os panettones, o destaque fica com o tradicional Panettone Gotas de 450 gr por R$ 44,99 e sua receita clássica com frutas cristalizadas e uvas-passas, ideal para quem ama o sabor das origens, do Panettone Frutas de 450 gr por R$ 39,99. Também é um destaque o Mini Panettone Brigadeiro de 130 gr por R$ 26,99, com gotas de chocolate e recheio cremoso de brigadeiro. Há ainda Pedaços de Panettone Cobertos de 200 gr saindo por R$ 49,99.



Para quem quer presentear também há a opção Lata Snoopy de 80 gr por R$ 49,99, uma embalagem temática e colecionável decorada com o icônico personagem dos quadrinhos, recheada com trufas laCreme Kids. O produto une nostalgia, diversão e sabor. O Mini Show de Natal de 108 gr saindo por R$ 39,99, por sua vez, é ideal para surpreender com variedade e clima festivo. A caixa oferece diversão com bombons sortidos, incluindo o novo recheio de avelã branco.



Tem ainda o Cubo Brownie de 130 gr por R$ 29,99, com bombons sabor brownie. Uma escolha certeira para quem busca presentes compactos. Outra opção é a Caixa Feliz Natal de 88 gr de R$ 36,99, uma seleção delicada de bombons e figuras natalinas em uma embalagem charmosa. Perfeita para transmitir afeto com bom gosto.



Na seção biscoiteria, há produtos a partir de R$ 16,99. São opções práticas, deliciosas e que funcionam bem tanto como presente quanto como complemento de kits especiais:



- Wafer Mil-Folhas – R$ 16,99;

- Wafer Speculoos – R$ 16,99;

- Cookies Gotas ao Leite – R$ 19,99.



Os doces afetivos para lembrancinhas oferecem alternativas de R$ 5,99 a R$ 19,99. São itens versáteis, para montar kits personalizados ou distribuir como lembranças em encontros, confraternizações e eventos corporativos:



- Trufa Artesanal Panettone – R$ 5,99;

- Mini Enfeite de Natal – R$ 9,99;

- Tabletinhos Natalinos – R$ 9,99 (ou 4 por R$ 29,99);

- Bombons Sortidos – R$ 9,99 (ou 4 por R$ 29,99);

- Bombons Recheio ao Leite – R$ 18,99;

- Tablete Natalino Árvore – R$ 19,99.

As promoções são exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Para ser um Cacau Lover e não perder as ofertas especiais, basta se cadastrar no site

A Netshoes lançou a campanha "Surpreenda com Esporte". A empresa preparou uma seleção de produtos com descontos de até 70%, com diferentes opções de presentes. O e-commerce sugere roupas e calçados para quem ama moda, itens esportivos específicos para quem gosta de atividades físicas, como surfe, skate, futebol, vôlei ou basquete, e até acessórios para quem adora tecnologia, como bolsas e mochilas para levar notebook, por exemplo. Os itens podem ser conferidos no site oficial

Americanas oferece panetones a partir de R$ 5,99, brinquedos com até 80% de desconto e parcelamento em até 12x sem juros no Cartão Cliente, com 10% de desconto em produtos natalinos e missões no programa de fidelidade para acelerar o acúmulo de pontos.

Na categoria produtos de até R$ 20 destacam-se as seguintes sugestões: Mini Panettone Sabores e Personagens variados 80 gr - Santa Edwiges por R$ 5,99; Papel Presente Diver 70x100 Cromus por R$ 6,99; Chinelo Ipanema Clássica por R$ 9,99; Meia Jogg Basic+ X/3 por R$ 9,99; Árvore Pinheiro Canadense 60 cm pot R$ 9,99; Butter Cookies Danish Cartonado 160 gr Santa Edwiges por R$ 16,99; Agenda Espiral Media CD School Basics por R$ 19,99; e Carrinho Hot Wheels por R$ 19,99.

Presentes de até R$ 50: Boneca Barbie Fashion T7439 Sortida por R$ 24,99; Panettone e Chocottone 400 gr Bauducco por R$ 24,99; Lata Cookies Laço 150 gr Santa Edwiges por R$ 29,99; Kit Giovanna Baby Blue Colônia Hidratante e Sabonete Vegetal por R$ 32,99; e Maleta Hot Wheels Porta-Carrinhos por R$ 49,99.

Itens de até R$ 100: Baby Alive Bailarina Princesa por R$ 79,99; Embalagem Árvore Festivo por R$ 79,99; Liquidificador Mondial Special Line 2 Velocidades 550W por R$ 89,99; Sanduicheira Grill Mondial Fast Grill e Sandwich 750W – 110V por R$ 89,99; e Cesta de Natal Christmas London Sortido Chocolate Nozes e Frutas Santa Edwiges 1,39 kg Caixa Presente por R$ 99,99.

Produtos com valores superiores a R$ 100: Cesta de Natal Sortidos Santa Edwiges Embalagem Árvore 1,58 kg Presente por R$ 119,99; Escova Rotativa BIV Britania por R$ 189,90; Air Fryer AF-36-BI 3,6L 110V Mondial - R$ 249,99; Piscina 2490L Brink+ por R$ 249,99; Tablets Infantis Positivo por R$ 499; e Moto G05 256 gb – R$ 799.



Os consumidores podem comprar seus produtos nas lojas físicas, site e app da marca, além da loja da Americanas no iFood.

Perfumes

Um item muito desejado e que tanto homens e mulheres gostam de ganhar são os perfumes. A Época Cosméticos tem preços especiais e uma seleção de presentes no site e aplicativo. Há diversas opções, para os mais variados gostos.

A empresa de beleza do grupo Magalu oferece marcas de luxo com kits especiais de Natal com até 45% de desconto. A Época também está com descontos em perfumes importados (como Lancôme, Carolina Herrera, Rabanne, YSL}, maquiagens (Boca Rosa, Maybelline, MAC) e skincare (Skinceuticals, ADCOS). Os produtos podem ser encontrados no link https://www.epocacosmeticos.com.br/natal

A rede O Boticário tem promoções de Natal, oferecendo diversos kits e combos especiais com descontos. As ofertas chegam a 40% OFF. Há ainda a campanha "Mais Presente Natal 2025", na qual é possível ganhar um presente extra ao comprar um kit especial, com opções para todos os bolsos, a partir de R$ 60:

- Kit Floratta Rose Bouquet, de R$ 224,80 por R$ 174,90;

- Kit Malbec, de R$ 322,60 por R$ 269,90;

- Kit L'eau de Lily Soleil, de R$ 257,80 por R$ 209,90;

- Kit Nativa SPA Ameixa Negra, de R$ 219,70 por R$ 159,90;

- Kit Arbo, de R$ 222,80 por R$ 179,80;

- Kit Cuide-se Bem Deleite, de R$ 180,60 por R$ 134,90;

- Kit Her Code Touch, de R$ 302,80 por R$ 254,90.

Tecnologia

Calçados

A Redley tem promoções de Natal rolando, com ofertas como bônus e cupons de desconto para aproveitar, além de opções de presentes por até R$ 149 no site oficial . Entre as opções estão:

A Cantão também está com promoções de Natal e oferece diversas opções de presentes e looks para as festas de fim de ano. A marca também tem um bazar com até 70% de desconto e um guia de presentes especial para a data. Confira:

Cropped ribana bordado virei verão off white, por R$ 139;

Sugestões de presentes para o Natal em lojas dos shoppings do Rio

Shopping Jardim Guadalupe

- O Amigão



- Óculos natalinos por R$ 1,99;



- Gorro natalino com luz por R$ 19,99;



- Miniumidificador de ambiente por R$ 79,90;



- Brinquedo Didático por R$ 29,99;



- Blocos de Montar por R$ 39,99;



- Guitarra de brinquedo por R$ 49,99;



- Ecobag por R$ 19,99;



- Bolsa térmica por R$ 29,99;



- Poltrona inflável para piscina por R$ 99,90;



- Piscina infantil inflável (63 litros) por R$ 99,90;



- Brinquedo com Terminal Rodoviário com caminhão e acessórios (movido à fricção) por R$ 59,90;



- Livro de colorir natalino por R$ 2,99.



- South&Co.



- Cropped por R$ 39,99;



- Bermuda feminina florida por R$ 99,99;



- Camiseta masculina por R$ 59,99;



- Bermuda masculina por R$ 149,99;



- Camiseta infantil por R$ 39,99;



- Macaquinho feminino por R$ 159,99.



- Pernambucanas



- Bolsa por R$ 129,99;



- Sandália nude por R$ 129,99;



- Sandália dourada por R$ 139,99;



- Tênis masculino por R$ 99,99;



- Sapatênis por R$ 109,99;



- Bermuda de Tactel por R$ 69,99;



- Chinelos masculinos a partir de R$ 24,99;



- Secador Philco Tourmaline por R$ 199,99;



- Cacheador Philco Duo Shine por R$ 99,99.



- Citycol



- Vestido feminino vermelho por R$ 99,99;



- Camisa com botões por R$ 59,99;



- Calça comprida bege por R$ 109,99;



- Regata masculina por R$ 29,99;



- Bermuda masculina estampada por R$ 59,99.



O Shopping Jardim Guadalupe fica na Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro – RJ – Telefone/ WhatsApp: (21) 3512-9101.

Shopping Metropolitano Barra

- O Amigão



- Bebê Reborn Premium por R$ 129, 90



- Pretty Babies Musical por R$ 79,90



- Milk Baby - O bebê que faz xixi por R$ 49,99



- Evelly Reborn por R$ 39,99



- Bella conversinha por R$ 79,90



- Ri Happy



- Jogo Terremoto Hot Wheels por R$ 99,99



- Barbie Disney Princess por R$ 199, 99 (Belle Doli, Ariel e Cinderela)



- Refrigerador Pop Princesa de R$ 359,99 por R$ 249,99



- Barco da Moana por R$ 399,90



- Caminhão Fricção Mack por R$ 319,99



- Moto Homem-aranha Eletric de R$ 1.199,99 por R$ 799,99



- Centauro



- Camisa do Flamengo por R$ 199,99



- Tênis Adidas por R$ 399,99



- Bolsa masculina a tiracolo Adidas por R$ 119,99



- Riachuelo



- Bolsa de festa prata por R$ 79,99



- Vestido curto prateado por R$ 159,99



- Sandália rasteirinha por R$ 139,99



- Polo Wear



- Camisa Polo preta por R$ 99,99



- Bermuda bege masculina por R$ 159,99



- Calça caqui masculina por R$ 179,99



- Cinto marrom por R$ 79,99



- Alô Bebê



- Scooter elétrica 6V Itália Bandeirante de R$ 1.199,90 por R$ 1.090,00



- Baby bike de equilíbrio unicórnio bandeirante por R$ 329,90



- Sapatinho de laço por R$ 137,90



- Vestido listrado com laços nos ombros por R$ 169,90



- Mochila rosa por R$ 373



Borelli



- Blusa Polo (preta, verde, azul e cinza) por R$ 99



- Sapato social marrom por R$ 499



- Bermuda branca por R$ 369

- Blusa social manga longa por R$ 249



- Hope



Promoção: Ganhe um gift L’Occitane nas compras acima de 550. A partir de R$ 150 de calcinhas ganha uma necessaire.



- Meias brancas por R$ 59 (3 pares)



- Sutiã invisível aderente por R$ 139,90



- Combo calcinhas 1 por R$ 42,90; 3 por R$ 114,90 e 6 por R$ 223,90



- Pijama masculino por R$ 249,90



- Cuecas por R$ 49,90



- Loungerie



- Sutiã de renda preto por R$ 119,90



- Calcinha preta de renda por R$ 49,90



- Sutiã branco de renda por R$ 139,90



- Calcinha branca de renda por R$ 49,90



- Arezzo



- Sandália dourada ou branca por R$ 359



- Sandália de amarrar por R$ 459



- Live!



Ganhe uma bolsa travel em compras acima de R$ 1.200 e, com mais 800, leve a segunda.



- Blusa tradicional poliamida por R$ 199



- Macaquinho allure por R$ 349,90



- Saída marrom ou branca de tricot por R$ 599,90



- Peça duo - body/maiô marrom por R$ 329,90



- Top a partir de R$ 189



- C&A



- Bermuda masculina caqui por R$ 139,99



- Sapatênis caqui por R$ 129,99



- Tênis branco por R$ 149,99



- Vestido branco por R$ 259,90



- Vestido (um ombro) curto vermelho por R$ 199,99



- Sandália prateada por R$ 149,99



- Reserva



- Boné por R$ 159



- Caminha de linho R$ 244,90



- Calça chino por R$ 469,90



O Shopping Metropolitano Barra fica na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro – RJ. Telefone: (21) 3095-9044.



West Shopping

- Fashion Biju



- Ecobag por R$ 19,90 (variados modelos);



- Bruma fixadora ou tônico facial por R$ 10;



- Esfoliante hidratante rosto e corpo por R$ 10;



- Mousse micelar por R$ 19,90.



- Sonho dos Pés



- Sandália por R$ 99,90;



- Sapatilha por R$ 119,90;



- Rasteirinha dourada por R$ 119,90;



- Kit bolsa (de mão/ tiracolo) e carteira por R$ 199,90;



Nas compras acima de R$399,90, ganhe uma ecobag.



- Prata Cor



- Conjunto de cordão e brincos por R$ 229,99;



- Par de brincos por R$ 119,90;



- Anel masculino por R$ 179,99.



- Natura



- Kit com trio de sabonetes em formato de estrela por R$ 59,90;



- Kit com sabonete líquido, hidratante corporal e body splash por R$ 99,90;



- Kit da linha masculina com sabonete em barra e deocolônia de R$ 101,70 por R$ 82,74;



- Kit da linha masculina com gel e creme de barbear de R$ 121,70 por R$ 64,40;



- Kit com sabonete em barra e sabonete líquido de R$ 89,90 por R$ 48,70.



- Constance



- Carteira por R$ 69,99;



- Bolsa por R$ 279,99;



- Rasteirinha por R$ 169,99.



- Superlar



- Havaianas masculina por R$ 49,90;



- Camisa masculina esportiva por R$ 69,90;



- Blusa com fator UV 50+ por R$ 69,90;



- Short de Tactel por R$ 69,90;



- Brinquedo Cuca Legal por R$ 49,90;



- Jogo da Memória 4 em 1 por R$ 49,90;



- Carrinho Baby Land por R$ 79,90;



- Boneca por R$ 39,90;



- Blocos de montagem Super Truck por R$ 29,90.



O West Shopping fica na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande - Rio de Janeiro/ RJ. Tel.: (21) 3514-1040.