Liquidação do Master afetou a confiança no sistema financeiroBanco Master/Divulgação
Após questionamento do TCU, associação de bancos afirma que apoia BC no caso Master
ABBC ressaltou que autarquia dispõe de independência e um quadro 'altamente qualificado', além de 'plena capacidade técnica' para subsidiar as deliberações
Relator do Orçamento corta despesas obrigatórias e vitrines de Lula; Tebet tenta negociar texto
Deputado Isnaldo Bulhões tirou R$ 6,2 bilhões da Previdência Social e R$ 391 milhões do seguro desemprego, além de reduzir Pé-de-Meia e Auxílio Gás
Ministro do TCU vê 'precipitação' do Banco Central na liquidação do Master
BC diz estar munido com documentos
Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
Acordos para fornecer matéria-prima têm validade de até 11 anos
IBGE: 25 municípios concentram mais de um terço do PIB brasileiro
Primeiras cidades da lista são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio está em R$ 691,37
