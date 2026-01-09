O diesel comum fechou o ano com preço médio de R$ 6,19 - Reprodução

Publicado 09/01/2026 15:07

De acordo com a mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, os preços médios dos dois tipos de diesel encerraram 2025 em queda no Brasil. O diesel comum registrou recuo acumulado de 0,64% entre janeiro e dezembro, enquanto o tipo S-10 apresentou uma queda mais expressiva, de 1,43%, no mesmo período. No fim do ano, os combustíveis fecharam com preços médios de R$ 6,19, no caso do diesel comum, e R$ 6,22 para o diesel S-10.

“O comportamento dos preços do diesel em 2025 refletiu um cenário de ajustes pontuais ao longo do ano, influenciado por fatores como a política de preços, oscilações do câmbio e custos logísticos. Mesmo com momentos de pressão, o mercado encerrou o ano com valores ligeiramente inferiores aos observados no início do período, o que trouxe algum alívio para o consumidor e para o setor de transportes”, afirma Renato Mascarenhas, diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.