Houve alta de 0,30% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 12/01/2026 09:02

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,28% na primeira prévia de janeiro, acelerando em relação a variação de 0,15% registrada em igual leitura de dezembro. Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 12.

Houve alta de 0,30% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), avançando em relação à taxa de 0,15% da primeira prévia de dezembro. Também houve avanço no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), de 0,07% para 0,21%.

Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) passou de alta de 0,29% na primeira prévia de dezembro para 0,27% agora.