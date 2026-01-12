Houve alta de 0,30% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)Marcello Casal Jr / Agência Brasil
IGP-M acelera a 0,28% na primeira prévia de janeiro, aponta FGV
Em dezembro foi registrado uma variação de 0,15%
IGP-M acelera a 0,28% na primeira prévia de janeiro, aponta FGV
Em dezembro foi registrado uma variação de 0,15%
Preço do etanol sobe em 19 estados e no Distrito Federal, aponta ANP
Média nacional registrou alta de 0,89%
'Paguei R$ 10 em uma garrafa de água': passageiros reclamam de preços altos em aeroportos e rodoviárias
Administradoras dos terminais se posicionam sobre os valores cobrados
Editoras independentes transformam mercado e aproximam público
Estratégias como formar clubes do livro ajudam a superar obstáculos
'Gatonet' atinge 8 milhões de usuários e movimenta R$ 2 bilhões por ano no Brasil
Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior número de dispositivos piratas
Maioria planeja reaproveitar material escolar na volta às aulas
Busca por economia se tornou uma estratégia central das famílias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.