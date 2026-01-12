Exportações na segunda semana de janeiro somaram US$ 7,215 bilhõesDivulgação/Porto de Santos
Balança comercial tem superávit de US$ 2,041 bi na 2ª semana de janeiro
Saldo positivo no mês é de US$ 4,114 bilhões
Balança comercial tem superávit de US$ 2,041 bi na 2ª semana de janeiro
Saldo positivo no mês é de US$ 4,114 bilhões
STF pauta julgamentos tributários com impacto de R$ 72,8 bi para a União
Caso com maior impacto sobre as contas públicas é o que discute se o imposto municipal integra a base de cálculo do PIS/Cofins
Sesc RJ abrirá 900 vagas em cursos de inglês e espanhol
Aulas serão presenciais e virtuais
BRB pede acesso à investigação contra o Banco Master
Operação possui o segundo maior grau de sigilo
Previdência e Fazenda publicam portaria com reajustes de benefícios do INSS
Medida começou a valer neste mês
Mercosul-UE: acordo deve impulsionar cafés industrializados e atrair investimentos, diz Cecafé
Segundo Marcos Matos, o impacto ocorre porque o produto vai entrar no mercado europeu sem tarifação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.