Reajuste foi formalizado considerando a variação de 3,90% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2025 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 12/01/2026 11:21

Os ministérios da Previdência Social e da Fazenda editaram portaria conjunta formalizando o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando a variação de 3,90% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2025.

"O salário de benefício e o salário de contribuição, a partir de 1º de janeiro de 2026, não poderão ser inferiores a R$ 1.621,00 nem superiores a R$ 8.475,55."



O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) também atualiza valores de outros benefícios como pagamentos a pescadores e seringueiros, além das pensões especiais para vítimas da síndrome da talidomida e pessoas atingidas pela hanseníase.