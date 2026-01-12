Prazo de adesão ao Refis RJ termina em menos de um mêsDivulgação
Prazo de adesão ao Refis RJ termina em menos de um mês
Programa que oferece condições especiais para renegociar dívidas de ICMS está disponível até 7 de fevereiro
Brasil busca ampliar com sauditas parcerias em minerais estratégicos
Ministro de Minas e Energia está em visita a Arábia Saudita
Tem início a seleção complementar para o serviço militar feminino
Serão realizados exames, entrevistas e avaliações
Balança comercial tem superávit de US$ 2,041 bi na 2ª semana de janeiro
Saldo positivo no mês é de US$ 4,114 bilhões
STF pauta julgamentos tributários com impacto de R$ 72,8 bi para a União
Caso com maior impacto sobre as contas públicas é o que discute se o imposto municipal integra a base de cálculo do PIS/Cofins
Sesc RJ abrirá 900 vagas em cursos de inglês e espanhol
Aulas serão presenciais e virtuais
