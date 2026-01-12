Prazo de adesão ao Refis RJ termina em menos de um mês - Divulgação

Prazo de adesão ao Refis RJ termina em menos de um mêsDivulgação

Publicado 12/01/2026 18:14 | Atualizado 12/01/2026 18:19

O prazo de adesão ao Refis do Governo do Rio de Janeiro entra nas últimas semanas, permanecendo aberto até o dia 7 de fevereiro. O programa oferece condições especiais para quitar dívidas do imposto em até 90 meses, com descontos em juros e multas que podem chegar a 95%. Quanto menor o prazo, maior o desconto.

Para participar, o contribuinte deve fazer login no sistema Fisco Fácil (http://www.fazenda.rj.gov.br), com uma conta Gov.br ou por certificado digital. Depois, basta clicar em “Auto Fisco Fácil” e informar CNPJ, Inscrição Estadual ou razão social da empresa. As etapas seguintes são as escolhas dos débitos disponíveis e do número de parcelas. Também é possível realizar simulações de parcelamento por meio do sistema.

O Refis abrange débitos inscritos ou não em Dívida Ativa e ocorridos até 28 de fevereiro de 2025. Com a atualização da Ufir para 2026, o valor da parcela mínima passou para R$ 2.232,18. Não há, no entanto, exigência de valor mínimo da dívida. A Sefaz ficará responsável pelos débitos não inscritos em Dívida Ativa.

Os vencimentos das parcelas serão sempre no dia 5, a partir do mês seguinte ao da adesão. O contribuinte será excluído do Refis se deixar de pagar mais de duas parcelas ou atrasar alguma prestação por mais de 90 dias.