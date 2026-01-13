Tarifa de gás natural terá redução a partir de fevereiro no Rio - Foto: Divulgação

Tarifa de gás natural terá redução a partir de fevereiro no RioFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 15:52

As tarifas de gás natural no Rio de Janeiro serão reduzidas a partir de 1º de fevereiro. O reajuste ocorre após a diminuição no custo de aquisição do insumo fornecido pela Petrobras e vai beneficiar consumidores residenciais, comerciais, industriais e postos de GNV.

Na Região Metropolitana do Rio, a redução média será de 4,44% para residências com consumo de até 7 metros cúbicos por mês e de 4,61% para o comércio, considerando consumo de 400 metros cúbicos mensais. Para os postos de GNV, a queda será mais expressiva, de 12,5%, enquanto as indústrias terão redução média de 11,63%, com base em consumo de 3 milhões de metros cúbicos por mês.

No interior do estado, os percentuais também serão negativos. As tarifas residenciais terão redução média de 4,45%, o comércio de 5,21%, os postos de GNV de 9,84% e as indústrias de 10,19%, considerando os mesmos parâmetros de consumo.

A expectativa é de que o reajuste beneficie cerca de 1 milhão de clientes em todo o estado. O Rio de Janeiro lidera o uso de GNV no país, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos em operação.