Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
Resultado se refere ao período de janeiro a outubro
Caso Master pode ser a maior fraude bancária do país, diz Haddad
Ministro apoia atuação do Banco Central e destaca impacto no Fundo Garantidor
Projeto Favela Mundo abre inscrições para aulas gratuitas de artes na Cidade de Deus e no Caju
Iniciativa oferece 500 vagas para crianças e jovens de 7 a 18 anos em atividades como teatro, dança e música
Haddad: oposição está contratando influenciadores com dinheiro sujo para divulgar desinformação
Ministro da Fazenda reclamou de fake news divulgadas sobre a reforma tributária
Petrobras amplia oferta de combustível com conteúdo renovável para linha diesel premium
Produto reduz as emissões de gases de efeito estufa
Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia
Norma foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União
