Petrobras amplia oferta de combustível com conteúdo renovável para linha diesel premium
Produto reduz as emissões de gases de efeito estufa
Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia
Norma foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União
Endividamento e inadimplência caem em dezembro, mas fecham 2025 acima de 2024, diz CNC
Confederação prevê tendência de queda durante o primeiro trimestre de 2026
Vendas de veículos novos sobem 2,1% em 2025, aponta Fenabrave
Resultado ficou aquém das projeções da entidade, que iniciou o ano passado prevendo crescimento de 5%
Banco Central retira recurso sobre inspeção do TCU no caso Master
Anotação de desistência foi registrada na manhã desta terça-feira (13)
Transporte de passageiros cai 0,5% em novembro, revela IBGE
Com o resultado, o segmento opera 12,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia
