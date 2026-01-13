Em 2024 foi registrado crescimento de cerca de 14% - Reprodução/Internet

Publicado 13/01/2026 12:58

Apesar do expressivo resultado de dezembro, as vendas de veículos terminaram 2025 com crescimento de apenas 2,1% no acumulado do ano, bem abaixo da alta de 14,1% registrada em 2024 e das previsões da indústria. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram 2,69 milhões de unidades vendidas, segundo balanço divulgado nesta pela Fenabrave, a associação das concessionárias.

O resultado ficou aquém das projeções da entidade, que iniciou o ano passado prevendo crescimento de 5%. O prognóstico foi revisto para baixo ao longo do ano, e em outubro, na última atualização, as projeções da Fenabrave apontavam a um crescimento de 2,6% nas vendas de 2025.

Já a Anfavea, a entidade das montadoras, traçou crescimento de 6,3% na primeira previsão para 2025. Em agosto, a associação reduziu a expectativa para um aumento de 5% nas vendas de veículos zero quilômetro no País.

O freio no mercado de veículos se deve, principalmente, à elevação dos juros, que tornou o crédito mais caro. Por outro lado, a expansão do emprego e da renda, as vendas para locadoras e os descontos no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), concedidos pelo governo federal a modelos de entrada no programa Carro Sustentável, ajudaram a sustentar os volumes.

Em dezembro, as vendas de veículos foram as maiores de um mês em onze anos. No total, 279,4 mil unidades, na soma da todas as categorias, foram licenciadas no mês passado, o que corresponde a um crescimento de 8,6% em relação a dezembro de 2024. Frente a novembro, a alta foi de 17,1%. Desde dezembro de 2014, quando foram vendidos 370 mil veículos no Brasil, não se registrava um número mensal tão alto.

Ainda assim, a indústria não conseguiu retomar no total do ano passado o nível de 2019 - ou seja, de antes da pandemia -, quando foram vendidos quase 100 mil veículos a mais.