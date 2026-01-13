Em 2024 foi registrado crescimento de cerca de 14%Reprodução/Internet
Vendas de veículos novos sobem 2,1% em 2025, aponta Fenabrave
Resultado ficou aquém das projeções da entidade, que iniciou o ano passado prevendo crescimento de 5%
Banco Central retira recurso sobre inspeção do TCU no caso Master
Anotação de desistência foi registrada na manhã desta terça-feira (13)
Transporte de passageiros cai 0,5% em novembro, revela IBGE
Com o resultado, o segmento opera 12,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia
Atividades turísticas crescem 0,2% em novembro, afirma IBGE
Houve avanço em oito dos 17 locais pesquisados
Faetec abre mais de 37 mil vagas para cursos profissionalizantes
Oportunidades são gratuitas em áreas como Administração, Informática, Beleza, Artes Cênicas, Música, Idiomas, Gastronomia, Mecânica, Eletrônica e Robótica
Financiamentos de veículos fecham 2025 com melhor resultado desde 2011, diz levantamento
Foram 7,3 milhões de unidades financiadas
