O financiamento de veículos atingiu 7,3 milhões de unidades financiadas no ano passadoMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Financiamentos de veículos fecham 2025 com melhor resultado desde 2011, diz levantamento
Foram 7,3 milhões de unidades financiadas
Governo do RJ aumenta remuneração de policiais e bombeiros da reserva que atuam em serviço voluntário
Medida atualiza decreto de 2019 com um novo nível de classificação do servidor
Lula sanciona último projeto de regulamentação da reforma tributária e lança nova plataforma
Presidente agradeceu o emprenho do ministro Fernando Haddad
Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Resultado preliminar ficou dentro da meta fiscal do governo
Projeto de lei que conclui regulamentação da reforma tributária será publicado no DOU desta quarta
Foram vetados dez dispositivos do texto aprovado pelo Congresso
Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
Lula e o primeiro-ministro Luís Montenegro destacaram que a decisão dos blocos econômicos favorece o livre comércio
Fenabrave prevê crescimento de 3% para automóveis e comerciais leves
Desempenho depende da política macroeconômica, avalia analista
