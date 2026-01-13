O financiamento de veículos atingiu 7,3 milhões de unidades financiadas no ano passado - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O financiamento de veículos atingiu 7,3 milhões de unidades financiadas no ano passadoMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 13/01/2026 09:00

O financiamento de veículos atingiu 7,3 milhões de unidades financiadas no ano passado, segundo levantamento da B3, divulgado nesta terça-feira, 13. O número marca um aumento de 2% em relação a 2024, o melhor resultado anual desde 2011.

Os modelos usados lideraram o movimento, com 4,6 milhões em 2025, enquanto os novos responderam por 2,6 milhões de unidades financiadas. Já o financiamento de motos cresceu 11,3%, a 1,919 milhão.

"Este é o terceiro ano seguido de alta nas vendas financiadas de veículos no Brasil, o que comprova a importância da concessão de crédito e a consolidação no mercado automobilístico", afirmou o superintendente de produtos da B3, Thiago Gaspar.

Apenas em dezembro, o número de veículos financiados somou 682 mil unidades, um crescimento de 11% na comparação com igual mês de 2024, de acordo com a B3. No período, as operações com modelos usados subiram 8,9%, a 369 mil, e as com novos avançaram 11,8%, a 114 mil. Por outro lado, a quantidade de pesados financiados recuou 16,2% na mesma base comparativa, a 25 mil unidades.