Susep: seguradoras arrecadam R$ 376,17 bi entre janeiro e novembro de 2025Reprodução/Canva
Dados são do boletim mensal divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta terça-feira (13)
Tarifa de gás natural terá redução a partir de fevereiro no Rio
Preço do GNV cai 12,5% e alívio alcança cerca de 1 milhão de consumidores no estado
Galípolo assina manifesto internacional pela independência dos BCs
Carta apoia o presidente do Fed, Jerome Powell, após pressão de Trump por juros
Crescimento continuado nos serviços é puxado TI e transportes, aponta IBGE
Safra recorde impactou significativamente o escoamento da produção
Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
Resultado se refere ao período de janeiro a outubro
Caso Master pode ser a maior fraude bancária do país, diz Haddad
Ministro apoia atuação do Banco Central e destaca impacto no Fundo Garantidor
