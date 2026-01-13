Projeto conclui a regulamentação da reforma tributáriaPixabay
Projeto de lei que conclui regulamentação da reforma tributária será publicado no DOU desta quarta
Foram vetados dez dispositivos do texto aprovado pelo Congresso
Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Resultado preliminar ficou dentro da meta fiscal do governo
Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
Lula e o primeiro-ministro Luís Montenegro destacaram que a decisão dos blocos econômicos favorece o livre comércio
Fenabrave prevê crescimento de 3% para automóveis e comerciais leves
Desempenho depende da política macroeconômica, avalia analista
Susep: seguradoras arrecadam R$ 376,17 bi entre janeiro e novembro de 2025
Dados são do boletim mensal divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta terça-feira (13)
Tarifa de gás natural terá redução a partir de fevereiro no Rio
Preço do GNV cai 12,5% e alívio alcança cerca de 1 milhão de consumidores no estado
