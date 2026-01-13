Negociação do acordo Mercosul-UE levou 25 anosDivulgação
Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
Lula e o primeiro-ministro Luís Montenegro destacaram que a decisão dos blocos econômicos favorece o livre comércio
Fenabrave prevê crescimento de 3% para automóveis e comerciais leves
Desempenho depende da política macroeconômica, avalia analista
Susep: seguradoras arrecadam R$ 376,17 bi entre janeiro e novembro de 2025
Dados são do boletim mensal divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta terça-feira (13)
Tarifa de gás natural terá redução a partir de fevereiro no Rio
Preço do GNV cai 12,5% e alívio alcança cerca de 1 milhão de consumidores no estado
Galípolo assina manifesto internacional pela independência dos BCs
Carta apoia o presidente do Fed, Jerome Powell, após pressão de Trump por juros
Crescimento continuado nos serviços é puxado TI e transportes, aponta IBGE
Safra recorde impactou significativamente o escoamento da produção
