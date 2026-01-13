Transporte de passageiros cai em novembroReginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia
Transporte de passageiros cai 0,5% em novembro, revela IBGE
Com o resultado, o segmento opera 12,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia
Atividades turísticas crescem 0,2% em novembro, afirma IBGE
Houve avanço em oito dos 17 locais pesquisados
Faetec abre mais de 37 mil vagas para cursos profissionalizantes
Oportunidades são gratuitas em áreas como Administração, Informática, Beleza, Artes Cênicas, Música, Idiomas, Gastronomia, Mecânica, Eletrônica e Robótica
Financiamentos de veículos fecham 2025 com melhor resultado desde 2011, diz levantamento
Foram 7,3 milhões de unidades financiadas
Aneel realiza diligências finais de fiscalização na atuação da Enel
A agência lembrou que, após a interrupção no serviço de energia ocorrida em 2023, foi aplicada multa no valor de R$ 165 milhões, a maior já registrada
Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.518,65 após reajuste
Piso segue o salário mínimo e aumenta para R$ 1.621
