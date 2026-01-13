Proporção de famílias com dívidas caiu de 79,2% em novembro para 78,9% em dezembro - Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 13/01/2026 13:26 | Atualizado 13/01/2026 13:27

Os brasileiros ficaram menos endividados e menos inadimplentes na passagem de novembro para dezembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado, porém, ficou acima do fechamento de 2024 para ambos os indicadores, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

A proporção de famílias com dívidas caiu de 79,2% em novembro para 78,9% em dezembro. Em dezembro de 2024, esse porcentual era de 76,7%.

Já a fatia de famílias inadimplentes desceu de 30,0% em novembro para 29,4% em dezembro. Essa proporção era de 29,3% em dezembro de 2024.

Além disso, a fatia de famílias brasileiras afirmando que não terão condições de pagar suas dívidas em atraso, ou seja, que permanecerão inadimplentes, diminuiu de 12,9% em novembro para 12,6% em dezembro. Houve melhora também em relação a dezembro de 2024, quando essa proporção era de 13,0%.

Para a CNC, apesar da melhora recente, a curva de endividamento acompanhou a alta da taxa básica de juros, a Selic, ao longo do ano.

"É mais um indício de que precisamos diminuir os juros de maneira responsável. A economia brasileira mostra sinais de consistência, fechando 2025 com inflação, câmbio e emprego melhores do que o esperado; porém, a continuação desses resultados depende diretamente de um ambiente mais favorável à livre-iniciativa, considerando a instabilidade global pela qual passamos", avaliou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial.

A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa.

A proporção de famílias com contas em atraso por mais de 90 dias passou de 48,5% em novembro para 48,6% em dezembro. O resultado ficou abaixo da fatia de 49,2% registrada em dezembro de 2024.

A proporção de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano caiu de 32,1% em novembro para 31,8% em dezembro. Em dezembro de 2024 essa fatia era mais elevada, de 36,3%.

A CNC prevê tendência de queda tanto no endividamento quanto na inadimplência durante o primeiro trimestre de 2026.

"Esperamos que, ainda no primeiro semestre, o Banco Central entenda a necessidade de trabalhar com uma taxa Selic mais razoável do que a que vemos desde a metade de 2025. O último trimestre foi de bons resultados, muito por conta do 13º salário e das datas festivas, mas há um risco iminente no ciclo de endividamento, principalmente por cartão de crédito, uma bola de neve das dívidas", alertou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, em nota.