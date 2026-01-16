Presidente do INSS, Gilberto WallerReprodução/ GloboNews
INSS bloqueia repasse de R$ 2 bilhões em consignados ao Banco Master
Medida vale até a compravação da veracidade dos contratos
Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
Operações para exportação totalizaram 137,4 milhões de toneladas
Brasil não se limitará a papel de exportador de commodities, diz Lula sobre acordo Mercosul-UE
Presidente se encontrou com a a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família na segunda-feira
Depósito do benefício é realizado de acordo com o final do NIS
Faetec abre 15 mil vagas para cursos gratuitos a distância
Início das aulas está previsto para fevereiro
Crédito do Trabalhador supera R$ 101 bilhões em empréstimos, diz Ministério do Trabalho
Programa soma mais de 17 milhões de contratos e atende principalmente trabalhadores de baixa renda
Ministério lança painel para identificar oportunidades de negócios no acordo Mercosul-UE
Ferramenta traz informações sobre países compradores, exportações do Brasil, distribuição regional, tarifas aplicadas e o cronograma de redução tarifária
