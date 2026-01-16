Ideia é ajudar a atuação de exportadores brasileiros e orientar políticas públicas - Reprodução

Publicado 16/01/2026 11:46 | Atualizado 16/01/2026 12:20

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta sexta-feira, 16, um painel para identificar oportunidades de negócios no acordo Mercosul-UE. A ferramenta traz informações sobre países compradores, exportações do Brasil, distribuição regional, tarifas aplicadas e o cronograma de redução tarifária previsto no acordo.

A ideia é ajudar a atuação de exportadores brasileiros e orientar políticas públicas.

"O acordo com a União Europeia é o mais relevante já firmado pelo Mercosul. Para que ele alcance todo o seu potencial, é necessário transformar os compromissos assumidos em oportunidades concretas. O Painel representa uma primeira contribuição em um esforço contínuo de implementação do acordo a partir de sua assinatura. Ele organiza informações estratégicas e as coloca à disposição de quem decide, produz e exporta", afirmou a secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres.