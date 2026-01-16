Ideia é ajudar a atuação de exportadores brasileiros e orientar políticas públicas Reprodução
Ministério lança painel para identificar oportunidades de negócios no acordo Mercosul-UE
Ferramenta traz informações sobre países compradores, exportações do Brasil, distribuição regional, tarifas aplicadas e o cronograma de redução tarifária
Começa prazo para contestar resultado de vagas reservadas do CNU 2
Pedidos de recurso podem ser apresentados até segunda-feira e envolvem autodeclaração racial e avaliação de deficiência
INSS bloqueia repasse de R$ 2 bilhões em consignados ao Banco Master
Medida vale até a compravação da veracidade dos contratos
Bolsa volta a bater recorde com redução de tensões externas
Dólar cai para R$ 5,36 após três altas seguidas
Ocupação hoteleira no Rio para o carnaval já chega a 73,91%
Expectativa é chegar aos 98,62% do ano passado
Brasil atinge novo recorde na safra de grãos, com 346,1 milhões de toneladas em 2025
Região Centro-Oeste concentrou 51,6% da produção nacional
