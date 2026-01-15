Gleisi afirmou que não há motivos para que o governo sinta receio de ser afetado pelas investigaçõesReprodução
Papel do governo é garantir apuração dos fatos sobre Master, afirma Gleisi
Titular da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que Lula jamais tratou do tema com ministros
Papel do governo é garantir apuração dos fatos sobre Master, afirma Gleisi
Titular da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que Lula jamais tratou do tema com ministros
União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Dados relativos a 2025 são divulgados pelo Tesouro Nacional
Etanol e gasolina entram 2026 em alta com fatores sazonais e ICMS, aponta IPTL
Atualização do imposto é um dos fatores que ajudam a explicar o avanço observado no preço médio dos combustíveis
Fundação Cecierj oferece mais de seis mil vagas em cursos de qualificação profissional
Inscrições terminam no dia 5 de fevereiro
Saiba quem é Nelson Tanure, empresário investigado em esquema de fraudes do Banco Master
Conhecido por investir em empresas com dificuldades financeiras, ele teve celular apreendido pela PF
Aneel votará suspensão por 90 dias de ressarcimentos a consumidores de energia elétrica
Será a primeira reunião pública da agência no ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.