Reputação de Nelson Tanure se formou com a aquisição de empresas falidas ou endividadasReprodução / Youtube

Publicado 15/01/2026 14:31

Nelson Tanure, de 74 anos, nasceu em Salvador, na Bahia, e se formou em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ele também estudou por dois anos no Institut des Hautes Etudes de Développement Economique et Social - entidade da Universidade Paris I (Panthéon-Sorbonne), focada em estudos de desenvolvimento econômico e social - e na Harvard Business School, onde participou de um programa de educação executiva.

A reputação dele se formou com a aquisição de empresas falidas ou endividadas, que tenta recuperar por meio de restruturação financeira e novos investimentos. Na década de 1980, fez seu primeiro grande negócio com a Sequip, uma empresa de engenharia voltada para a indústria de petróleo. Em seguida, investiu no setor naval, ao adquirir o estaleiro Verolme, de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, e que estava em concordata.

Em 2000, o empresário ampliou a atuação para o setor de comunicação, comprando o Jornal do Brasil e arrendando a Gazeta Mercantil. Uma das suas maiores operações de sucesso foi a aquisição da Intelig por R$ 10 milhões e a posterior revenda para a TIM, por cerca de R$ 650 milhões.

Atualmente, é investidor da Light; Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE); Alliança; Ligga Telecom; Sercomtel; Horizons Telecom; Gafisa; Prio (Antiga PetroRio); TIM Brasil; Docas Investimentos S.A; e Serviços de Engenharia e Equipamentos (Sequip).

Tanure ainda tem ações do Grupo Pão de Açúcar e já foi investidor da Intelig Telecom e Oi, em um dos maiores processos de recuperação judicial do país, quando a empresa enfrentava R$ 64,5 bilhões em dívidas.



Alvo da PF

O empresário aparece com frequência nos noticiários econômicos por envolvimento em disputas societárias, processos de recuperação judicial e debates sobre governança corporativa. Em 2025, ele passou a ser alvo da Polícia Federal (PF) em uma investigação instaurada pelo Ministério Público Federal (MPF) , que apurava se ele exercia, de fato, o controle do Banco Master, apesar de não figurar oficialmente como proprietário.

De acordo com os investigadores, o empresário teria recorrido a um conjunto de empresas, fundos e estruturas financeiras para influenciar a instituição sem aval do Banco Central. Na ocasião, Tanure negou manter participação societária ou qualquer poder de comando sobre o banco.

Banco Master

Em novembro do ano passado, a primeira fase da operação prendeu Daniel Vorcaro , dono do Master, quando ele tentava fugir do país em um avião particular para a Europa. Dias depois, ele foi solto pela Justiça . No mesmo dia, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do banco após concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros. A decretação da falência tem sido alvo de polêmica entre o BC e o Tribunal de Contas da União (TCU).