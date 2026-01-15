Ocupação hoteleira no Rio para o carnaval já chega a 73,91% - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 15/01/2026 18:40

A primeira prévia da pesquisa de ocupação hoteleira na capital fluminense para o carnaval projeta que a média de ocupação no período de 14 a 17 de fevereiro está em 73,91%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

As regiões com as maiores taxas de ocupação durante os festejos de Momo até o momento são Centro (83,74%), Ipanema/Leblon (81,10%), Leme/Copacabana (78,80%), Flamengo/Botafogo (78,30%) e Barra/Recreio/São Conrado (63,90%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, comentou que o Carnaval é a principal festa do Rio de Janeiro, quando comparado ao Réveillon, pelo maior tempo de estadia dos hóspedes.

“Essa maior permanência resulta em hotéis cheios e bons resultados para a cadeia do turismo – bares, restaurantes e shoppings com benefícios para a arrecadação da cidade”, manifestou.

Alfredo Lopes lembrou que o Carnaval do ano passado atraiu quase 300 mil turistas internacionais para o Brasil, sendo a maior parte de argentinos (41,2%), que escolheram o Rio de Janeiro como destino principal.

“Este ano, a gente já prevê um crescimento de turistas internacionais da ordem de 18% e devemos repetir a ocupação hoteleira do ano passado, que ficou em 98,62%”, concluiu o presidente do HotéisRIO.