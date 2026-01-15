Ocupação hoteleira no Rio para o carnaval já chega a 73,91% Tomaz Silva/Agência Brasil
Expectativa é chegar aos 98,62% do ano passado
Brasil atinge novo recorde na safra de grãos, com 346,1 milhões de toneladas em 2025
Região Centro-Oeste concentrou 51,6% da produção nacional
Papel do governo é garantir apuração dos fatos sobre Master, afirma Gleisi
Titular da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que Lula jamais tratou do tema com ministros
União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Dados relativos a 2025 são divulgados pelo Tesouro Nacional
Etanol e gasolina entram 2026 em alta com fatores sazonais e ICMS, aponta IPTL
Atualização do imposto é um dos fatores que ajudam a explicar o avanço observado no preço médio dos combustíveis
Fundação Cecierj oferece mais de seis mil vagas em cursos de qualificação profissional
Inscrições terminam no dia 5 de fevereiro
