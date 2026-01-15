A indústria automobilística ainda avalia qual será o impacto do acordo Mercosul-UE no setorMarcelo Camargo/Agência Brasil
Anfavea vê oportunidades, mas também desafios de competitividade no acordo Mercosul-UE
Entidade não sabe qual será o impacto na indústria automobilística nacional
Anfavea vê oportunidades, mas também desafios de competitividade no acordo Mercosul-UE
Entidade não sabe qual será o impacto na indústria automobilística nacional
CNU 2: Resultado preliminar das vagas reservadas já pode ser consultado
Candidato tem até o dia 19 de janeiro para apresentar o recurso
CNH: Renovação automática economiza R$ 21,4 milhões e beneficia mais de 29 mil motoristas no Rio
Em todo o país, mais de 323 mil pessoas já tiveram o documento atualizado sem precisar pagar taxas
BC decreta liquidação extrajudicial da CBSF, ex-Reag, um dia após operação da PF
BC alertou ao Ministério Público Federal sobre transações relâmpago feitas por vários fundos a partir de um empréstimo do Master
'Imprevisibilidade de Trump é maior preocupação para balança comercial brasileira em 2026', diz FGV
Piora no desempenho das trocas entre Brasil e Estados Unidos foi um dos elementos a reduzir o superávit
Imersão no Verão 2026: Fiocruz selecionará 140 estudantes para experiência prática em ciência
Iniciativa ocorrerá de 9 a 11 de fevereiro, com atividades das 8h às 17h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.