Medida do Governo do Brasil beneficia bons condutores e reduz burocracia - Divulgação/ Edsom Leite/ MTrans

Medida do Governo do Brasil beneficia bons condutores e reduz burocraciaDivulgação/ Edsom Leite/ MTrans

Publicado 15/01/2026 11:59

Rio - Mais de 29,3 motoristas do Rio de Janeiro já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente, sem a necessidade de deslocamento ao Detran ou pagamento de taxas, o que representa uma economia de R$ 21,44 milhões para a população do estado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo governo federal.

A iniciativa, que entrou em vigor na última sexta-feira (9), beneficia motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Em todo o país, 323.459 pessoas já foram beneficiadas pela medida, gerando uma economia total de R$ 226,3 milhões para a população brasileira.



"Por muito tempo, o Sistema de Trânsito Brasileiro (SNT) tratou todos os motoristas como potenciais infratores, submetendo bons e maus condutores às mesmas exigências e burocracias. A renovação automática da CNH muda esse paradigma ao diferenciar quem se comporta bem de quem se comporta mal, premiando o acerto e não apenas punindo o erro", destacou o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante o anúncio da medida.



A renovação automática ocorre diretamente na base nacional de dados e dispensa a etapa tradicional de comparecimento ao Detran. O documento atualizado fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, onde também passa a constar o selo de Bom Condutor como reconhecimento pelo comportamento responsável no trânsito.

A medida, no entanto, não se aplica a todos os condutores. Motoristas com 70 anos ou mais não têm direito ao benefício. Já os condutores a partir dos 50 anos podem aproveitar uma única renovação automática da CNH quando o documento vencer, sem taxas ou exames. O benefício é pessoal e só pode ser usado uma vez.

Também ficam fora da medida os condutores com prazo de validade da CNH reduzido por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde, assim como os motoristas com a CNH vencida há mais de 30 dias, conforme prevê a legislação de trânsito.