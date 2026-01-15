Varejo ampliado avançou 0,7% na margemMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Vendas no varejo sobem 1% em novembro ante o mês anterior, revela IBGE
Resultado com ajuste sazonal superou o teto das projeções do mercado
Lula sanciona Orçamento de 2026 e veta R$ 400 milhões em emendas
Norma fixa despesas e estima receitas para o ano de 2026
Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
Fake news voltaram a circular após novo vídeo de deputado
Ibovespa vai a 165 mil pontos em novos recordes históricos
Índice registrou a maior alta desde 22 de agosto
Comércio carioca pode abrir no feriado do Dia de São Sebastião
Lojas precisam ter o termo que permite o funcionamento
GWM manifesta interesse em construir fábrica no Espírito Santo
Montadora chinesa e governo capixaba assinaram um termo de compromisso
