Lojas precisam emitir o termo de adesão para funcionamento no feriado
Todas as lojas do Rio — exceto aquelas onde só trabalham os sócios — devem emitir o Termo de Adesão para Trabalho em Feriados, que é o documento que informa a abertura dos estabelecimentos e os funcionários que estarão trabalhando nessas datas. O procedimento é obrigatório e deve ser homologado pelos dois sindicatos, de acordo com o artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Aquelas lojas que abrirem no feriado sem o Termo de Adesão homologado estarão descumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho, ficando sujeitas às penalidades previstas.
A emissão do documento pode ser feita on-line, dispensando o comparecimento presencial aos sindicatos. Já os lojistas que preferirem fazer a homologação presencialmente, o SindilojasRio e o SECRJ estão disponibilizando plantões de atendimento em suas sedes e em diferentes locais da cidade:
Em caso de dúvida, os comerciantes podem entrar com o SindilojasRio pelo telefone (21) 2217-5037 ou pelo WhatsApp (21)98552-1822.
