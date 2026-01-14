Lojas precisam emitir o termo de adesão para funcionamento no feriado - Divulgação

Publicado 14/01/2026 17:18

Na próxima terça-feira, 20, feriado do Dia de São Sebastião, as lojas do comércio de rua, centros comerciais e shoppings centers podem abrir, desde que atendam as normas da Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ). A decisão de abrir e o horário de funcionamento ficam a critério dos lojistas, lembrando que a jornada em feriados é limitada a seis horas pela Convenção Coletiva de Trabalho.



Todas as lojas do Rio — exceto aquelas onde só trabalham os sócios — devem emitir o Termo de Adesão para Trabalho em Feriados, que é o documento que informa a abertura dos estabelecimentos e os funcionários que estarão trabalhando nessas datas. O procedimento é obrigatório e deve ser homologado pelos dois sindicatos, de acordo com o artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Aquelas lojas que abrirem no feriado sem o Termo de Adesão homologado estarão descumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho, ficando sujeitas às penalidades previstas.



A emissão do documento pode ser feita on-line, dispensando o comparecimento presencial aos sindicatos. Já os lojistas que preferirem fazer a homologação presencialmente, o SindilojasRio e o SECRJ estão disponibilizando plantões de atendimento em suas sedes e em diferentes locais da cidade:



- quinta-feira, 15: sedes do SindilojasRio e do SECRJ, delegacias de Serviços do NorteShopping e da Barra da Tijuca do SECRJ, ParkShopping Jacarepaguá, Shoppings Nova América e Bangu.

- segunda-feira, 19: sedes do SindilojasRio e do SECRJ, Delegacia de Serviços da Barra da Tijuca do SindilojasRio e Shopping Rio Sul.



Em caso de dúvida, os comerciantes podem entrar com o SindilojasRio pelo telefone (21) 2217-5037 ou pelo WhatsApp (21)98552-1822.