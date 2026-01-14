GWM pode abrir mais uma fábrica no Brasil - Divulgação

Publicado 14/01/2026 15:57

A montadora chinesa GWM manifestou interesse em construir no Espírito Santo a sua segunda fábrica no Brasil, conforme informou nesta quarta-feira, 14, o governo capixaba. A empresa ainda não se manifestou.

O termo do compromisso foi assinado durante a missão de negócios do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, na China. Em Baoding, na sede da GWM, Ferraço foi recebido, em sua última agenda no país, pelo dono da montadora chinesa, Jack Wei. O governador Renato Casagrande participou da assinatura do compromisso por videochamada.

Em agosto, durante a inauguração da fábrica de carros híbridos em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a direção da GWM manifestou planos de alcançar entre 250 mil e 300 mil veículos no Brasil. Isso indicou a possibilidade de uma segunda fábrica, já que em Iracemápolis a GWM tem capacidade de produzir 50 mil carros por ano.

Ainda não há um local definido para a instalação do empreendimento no Espírito Santo. O valor do investimento também não foi divulgado.

Em nota à imprensa, Ferraço destacou que o governo estadual busca atrair oportunidades que geram desenvolvimento. "Firmamos um acordo com a GWM para trazer uma fábrica para o nosso Estado, ampliando investimentos, gerando empregos e fortalecendo um ciclo virtuoso de crescimento que já está em curso."

Segundo o governo do Espírito Santo, a GWM importou mais de 45 mil veículos pelos portos capixabas no ano passado.