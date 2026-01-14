Ursula von der Leyen vai discutir com Lula os próximos passoas do acordo Mercosul-UE - Nicolas Tucat/AFP

Publicado 14/01/2026 15:09

São Paulo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, na sexta-feira, 16, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa. O encontro será no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O encontro será realizado às 13h, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro.

A reunião foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo a Secom, Lula discutirá com Von der Leyen e Costa "temas da agenda internacional e os próximos passos do Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia". Ainda segundo a Secom, os três devem dar declaração à imprensa após a reunião.

Lula não deve viajar a Assunção para a assinatura do acordo. Em seu lugar, deve ir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.