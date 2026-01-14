Ursula von der Leyen vai discutir com Lula os próximos passoas do acordo Mercosul-UENicolas Tucat/AFP
Lula receberá presidente da Comissão Europeia na sexta-feira
Encontro será no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e UE
Curso gratuito oferece formação inédita para ambulantes
Capacitação on-line está com inscrições abertas até o dia 30
Lei Rouanet movimentou R$ 25,7 bilhões e gerou 228 mil empregos em 2024, aponta estudo
Mecanismo de incentivo à cultura registra o primeiro aumento real de recursos desde 2011
INSS terá fila nacional para reduzir tempo de espera
Prazo médio para concessão de benefício caiu de 64 para 35 dias
Ministro diz que há previsão de R$ 5,5 bi no Orçamento para operações de crédito das aéreas
Projeto de lei será sancionado ainda nesta quarta-feira (14)
