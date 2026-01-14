Produção industrial cresce em oito dos 15 locais pesquisados em novembro - Divulgação

Publicado 14/01/2026 10:03

A produção industrial cresceu em 8 dos 15 locais pesquisados em novembro ante outubro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14.



Houve expansão no Mato Grosso (7,2%), Espírito Santo (4,4%), Paraná (1,1%), Pernambuco (0,9%), Minas Gerais (0,9%), Bahia (0,9%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Região Nordeste (0,1%).



Na direção oposta, houve perdas em Goiás (-6,4%), Amazonas (-2,8%), Ceará (-2,6%), Rio de Janeiro (-1,9%), Santa Catarina (-0,8%), São Paulo (-0,6%) e Pará (-0,5%).



Na média global, a indústria nacional ficou estável (0,0%) em novembro ante outubro, de acordo com o IBGE.

Pré-pandemia

A produção industrial operava em novembro em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em 10 dos 15 locais pesquisados.



Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Mato Grosso (27,2% acima do nível pré-pandemia), Minas Gerais (20,3% acima), Rio de Janeiro (14,8% acima), Goiás (12,0% acima), Espírito Santo (11,7% acima), Amazonas (11,2% acima), Santa Catarina (10,9%), Paraná (7,8% acima), Pernambuco (4,9% acima) e Rio Grande do Sul (4,0%).



Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 2,4% acima do pré-crise sanitária.



Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram São Paulo (-2,8%), Pará (-8,1%), Ceará (-10,6%), Nordeste (-15,8%) e Bahia (-18,6%).



