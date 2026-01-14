De acordo com o relatório, a utilização de novas habilidades será crucial para encontrar ou manter um emprego Pixabay
Demanda por novas habilidades e IA estão reformulando o mercado de trabalho, diz FMI
Documento destaca que o Brasil se encaixa como um país com alta demanda por competências modernas, mas com oferta baixa
Governo do RJ aumenta remuneração de policiais e bombeiros da reserva que atuam em serviço voluntário
Medida atualiza decreto de 2019 com um novo nível de classificação do servidor
Lula sanciona último projeto de regulamentação da reforma tributária e lança nova plataforma
Presidente agradeceu o emprenho do ministro Fernando Haddad
Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Resultado preliminar ficou dentro da meta fiscal do governo
Projeto de lei que conclui regulamentação da reforma tributária será publicado no DOU desta quarta
Foram vetados dez dispositivos do texto aprovado pelo Congresso
Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
Lula e o primeiro-ministro Luís Montenegro destacaram que a decisão dos blocos econômicos favorece o livre comércio
