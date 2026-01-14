Candidatos têm até 2 de fevereiro para se inscrever na seleção do programa de trainee das Casas Bahia - Freepik/Reprodução

Publicado 14/01/2026 14:36

O Grupo Casas Bahia anuncia a abertura de 27 vagas para seu programa de trainee. A proposta integra tecnologia e estratégia para formar profissionais cada vez mais orientados por dados no setor de varejo. As oportunidades se destinam a profissionais formados há até cinco anos. Com duração de 12 meses e dividido em dois ciclos de desenvolvimento, a trilha combina entregas práticas, acompanhamento contínuo e avaliações ao final de cada fase. As posições abrangem áreas corporativas como comercial, tecnologia, finanças, jurídico, soluções financeiras entre outras, com remuneração de até R$ 8.500.

Os selecionados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, telemedicina e telepsicologia, acesso à Universidade Corporativa, além de descontos em produtos e serviços do Grupo Casas Bahia. Há ainda benefícios como previdência privada, bônus anual, folga de aniversário e licenças parentais estendidas.