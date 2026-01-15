BC decreta liquidação extrajudicial da CBSF, ex-Reag - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Segundo a decisão, a liquidação foi adotada porque a CBSF, ex-Reag, infringiu normas que disciplinam as suas atividades. O BC alertou ao Ministério Público Federal sobre transações relâmpago feitas por vários fundos da Reag a partir de um empréstimo do Master.



Galípolo nomeou como liquidante a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda., tendo como responsável técnico Antonio Pereira de Souza. Ele já trabalhou ao menos na liquidação do Banco Bamerindus.



Nesta quarta, 14, a PFl lançou a



Na primeira fase da operação, Vorcaro chegou a ser preso um dia antes de o Master ser liquidado. Desde então, foi solto. Na noite de ontem, Galípolo teve uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Não há informações detalhadas sobre a pauta.



A Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (CBSF) informou, por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, que não mantém qualquer vínculo societário, administrativo ou operacional com a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CBSF DTVM), instituição colocada em liquidação extrajudicial pelo BC.



Segundo a companhia, o rompimento de vínculo ocorreu em neste mês com a conclusão da venda do controle da própria CBSF para a B100 Controle e Participações, holding do Grupo Planner. A RCHolding saiu definitivamente do capital da companhia, "consolidando a completa separação entre os grupos", diz o texto



A CBSF afirma que, desde então, não possui informações adicionais sobre os motivos nem sobre o andamento da liquidação da CBSF DTVM, além daquelas divulgadas publicamente pelo BC ou pela imprensa. "A empresa acrescenta que seus atuais administradores também não têm relação com a distribuidora liquidada e coloca-se à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais ao mercado."