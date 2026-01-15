BC decreta liquidação extrajudicial da CBSF, ex-ReagMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Segundo a decisão, a liquidação foi adotada porque a CBSF, ex-Reag, infringiu normas que disciplinam as suas atividades. O BC alertou ao Ministério Público Federal sobre transações relâmpago feitas por vários fundos da Reag a partir de um empréstimo do Master.
Galípolo nomeou como liquidante a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda., tendo como responsável técnico Antonio Pereira de Souza. Ele já trabalhou ao menos na liquidação do Banco Bamerindus.
Nesta quarta, 14, a PFl lançou a segunda fase da operação Compliance Zero, apurando o esquema bilionário de fraudes financeiras por meio de fundos da Reag. A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Master.
Na primeira fase da operação, Vorcaro chegou a ser preso um dia antes de o Master ser liquidado. Desde então, foi solto. Na noite de ontem, Galípolo teve uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Não há informações detalhadas sobre a pauta.
Corretora
O BC também decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Advanced Corretora de Câmbio, por "grave comprometimento da situação econômico-financeira" e "graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição". Os processos não estão relacionados.
Segundo a companhia, o rompimento de vínculo ocorreu em neste mês com a conclusão da venda do controle da própria CBSF para a B100 Controle e Participações, holding do Grupo Planner. A RCHolding saiu definitivamente do capital da companhia, "consolidando a completa separação entre os grupos", diz o texto
A CBSF afirma que, desde então, não possui informações adicionais sobre os motivos nem sobre o andamento da liquidação da CBSF DTVM, além daquelas divulgadas publicamente pelo BC ou pela imprensa. "A empresa acrescenta que seus atuais administradores também não têm relação com a distribuidora liquidada e coloca-se à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais ao mercado."
