Caixa divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de janeiroLyon Santos/MDS

Publicado 16/01/2026 14:32

A Caixa inicia na segunda-feira, 19, o pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de janeiro. O depósito do benefício é realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Ao todo, cerca de 18,8 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.



O banco público realizará o pagamento do benefício referente ao mês de janeiro no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários de alguns munícipios dos estados do Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas.



Confira o calendário regular de pagamentos

NIS final 1 - segunda-feira, 19;

Final 2 - terça-feira, 20;

Final 3 - quarta-feira, 21;

Final 4 - quinta-feira, 22;

Final 5 - sexta-feira, 23;

Final 6 - dia 26;

Final 7 - dia 27;

Final 8 - dia 28;

Final 9 - dia 29;

Final ) - dia 30.